تحقيقات عاجلة حول العثور على جثة مسن بمنزله بكرداسة

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة شخص مسن داخل منزله بمنطقة كرداسة، وأمرت بدفن الجثة عقب إجراء المعاينة التصويرية لها والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب الوفاة، إذ تبين عدم وجود آثار عنف داله على وجود شبهة جنائيةج، واستمعت إلى إفادات أهلية المجني عليه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وامرت جهات التحقيق بالاطلاع على الكاميرات بمحيط الواقعة، للتأكد من خلو الحادث من وجود شبهة جنائية من عدمه.



جثة مسن بمنزله

وكشفت التحريات أن الجثة لشخص يدعى"هشام.م." يبلغ من العمر 59 سنة، ولم توجد على الجثة اثار داله على عنف.

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة كرداسة، من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل منزل بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن الجثة لمسن يرتدي ملابسه كاملة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.