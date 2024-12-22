محلل سوري: وجود 10 آلاف داعشي في السجون قنبلة موقوتة

قال عبد الحميد توفيق، الكاتب والمحلل السوري، إن سجون قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تحتوي على ما يقرب من 10 آلاف سجين من داعش، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول الغربية لم تقبل حتى الآن باستقبال أبنائها المنتمين لداعش، وبالتالي إفراع هذه السجون يُمثل قنبلة موقوتة على الأراضي السورية.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تنظيم داعش لم يُفكك حتى الآن من الناحية التنظيمية، وخلال الأعوام الأخيرة استطاع أن يقوم بالكثير من الضربات، وهذا يفرض تحديًا جديدًا على السلطة السورية الجديدة.

وتساءل قائلاً: "هل سيتم القضاء على داعش من خلال المواجهة العسكرية؟، أو سيتم إقناع الدول الأوروبية باستعادة أبنائها المنتمين لداعش؟"، مشيرًا إلى أن مسألة داعش تبدو مُعقدة في الأراضي السورية خلال الفترة المقبلة.