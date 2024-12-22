فيديو.. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة «روح»

طرح الفنان أحمد بتشان، أغنيته الجديد بعنوان "روح" عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “روح” من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع ومكس وماستر توما، وإشراف ياسر خليل، وتم تصويرها مع المخرج شادى قاسم.

وتعد أغنية “روح” هى رابع أغنيات ألبوم أحمد بتشان الجديد الذى يتم طرحه بشكل متتابع عبر جميع المنصات، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز"، و "هاي واي".

وكان بتشان، طرح منذ أسابيع قليلة أغنية "من غير زعل"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج شادى قاسم، ومن كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وماستر نادر حمدى، وإشراف ياسر خليل، وتم تصويرها فى اليونان.

ومن قبل طرح أحمد بتشان أغنية "قتال"، والتى تم تصويرها فى اليونان أيضا، وتعاون فيها مع حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، وإشراف ياسر خليل، وماستر نادر حمدى، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج الروماني "Bogdan Daragiu".

يضم ألبوم أحمد بتشان 8 أغنيات وتم طرح الاغنية الأولى منه بعنوان "مش سوا"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع فهد، وإشراف عام ياسر خليل.

وطرح أحمد بتشان خلال الفترة الماضية، عدد من الأغنيات مثل "بعد فراقك" كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدى، و"زي القمر" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

https://youtu.be/cJ1-FFEmIf8?si=xd6GgqjHp29iRukd