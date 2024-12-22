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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد شيخو: داعش تتمدد بعد سقوط الأسد وسيطرت على العديد من المناطق

أحمد شيخو، الكاتب
أحمد شيخو، الكاتب والباحث السوري
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قال أحمد شيخو، الكاتب والباحث السوري، إن قوات سوريا الديمقراطية من أكثر القوات تنظيمًا ولعبت دورًا مهمًا في محاربة داعش، وتُعاني من تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية بسبب تعرضها للهجوم من الجيش الوطني بدعم من تركيا.

وأضاف "شيخو"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن داعش تتمدد بعد سقوط الأسد وسيطرت على العديد من المناطق، وهذا يُمثل تحديًا كبيرًا للاستقرار في سوريا، مشددًا على ضرورة الضغط على أنقرة لوقف الهجمات على قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع حلف دولة مكون من عشرات الدول لمحاربة داعش والتطرف.

ولفت إلى أن تحقيق الاستقرار في سوريا يكون من خلال الحفاظ على قوات سوريا الديمقراطية، لكي تكون جزءًا من الجيش الوطني السوري خلال الفترة المقبلة.

أحمد شيخو قوات سوريا الديمقراطية داعش