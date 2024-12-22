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الإثنين 23 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: 46 شهـيدًا في غارات للاحتـلال على غزة منذ فجر الأحد

شهداء غزة
شهداء غزة
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شهد قطاع غزة، اليوم الأحد، تصعيدًا في وتيرة الغارات الجوية لقوات الاحتلال، مما أسفر عن استشهاد 46 فلسطينيًا منذ فجر اليوم، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن "شهداء وجرحى سقطوا جراء قصف طائرات مسيرة إسرائيلية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

كما أضافت أن "5 شهداء، بينهم طفلان، ارتقوا في قصف مماثل استهدف مجموعة من الفلسطينيين في مخيم البريج وسط القطاع".

وأكدت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 46 شهيدًا، من بينهم 23 شهيدًا سقطوا في مناطق شمالي القطاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، وتزايد المخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

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