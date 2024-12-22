نتنياهو: سيتم التحرك بقوة وتصميم ضد الحوثيين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه سيتم التحرك بقوة وتصميم ضد الحوثيين في اليمن، وذلك غداة إطلاق صاروخ من اليمن أصاب منطقة قرب تل أبيب، وأسفر عن إصابة 14 شخصا.

وأضاف نتنياهو، في بيان مُصَوَّر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، "كما تصرفنا بقوة ضد الأذرع الإرهابية لمحور الشر الإيراني، سنعمل ضد الحوثيين ".

وتابع "إن إسرائيل ليست وحدها في مواجهة الحوثيين، فالولايات المتحدة ودول أخرى، مثلنا، تعتبر الحوثيين تهديدًا ليس فقط للملاحة العالمية، بل أيضًا للنظام العالمي".

جاءت تصريحات نتنياهو بعد إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا أصاب ملعبا في جنوب تل أبيب، صباح أمس السبت، وأسفر عن إصابة عدد من الاسرائيليين، وألحق أضرارًا مادية كبيرة.

ودعا نتنياهو الإسرائيليين إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي، مؤكدًا أن العملية ضد الحوثيين قد تستغرق وقتًا، لكنها ستؤدي إلى نفس النتائج التي حققتها إسرائيل في عملياتها ضد وكلاء إيران الآخرين في المنطقة، مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان.

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق الحوثيين أكثر من 200 صاروخ و170 طائرة بدون طيار على إسرائيل خلال العام الماضي، لكن معظمها تم اعتراضه أو لم يصل إلى أهدافه.

وفي وقت سابق، شنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات مكثفة على أهداف للحوثيين في اليمن، حيث ذكرت مصادر عسكرية أن العملية كانت قيد التخطيط منذ أسابيع، وأن الطائرات الحربية كانت في الجو بالفعل عند وقوع الهجوم على تل أبيب.

كما أعلنت الولايات المتحدة، أمس السبت، تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء.