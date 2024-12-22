أحمد شيخو: حالة من القلق حول مستقبل سوريا بسبب الاختلاف بين الفصائل

قال أحمد شيخو، الكاتب والباحث السوري، إن الحالة الفصائلية في سوريا متنوعة ما بين ما هو متشدد ومتطرف إلى ما هو أكثر اعتدالاً، كما أن الولاءات تختلف من فصيل لآخر، فالكثير من هذه الفصائل مُرتبط بأجندات إقليمية ودولية مثل الجيش السوري الحر، وقوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف "شيخو"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك سيولة كبيرة بين هذه الفصائل، وهناك حالة من القلق حول مستقبل سوريا، خاصة مع النظر إلى تاريخ هذه الفصائل، مشيرًا إلى أن هيئة تحرير الشام مُشكلة من 5 فصائل، متباينة في وجهات النظر.

وأوضح أن الفصائل السورية توحدت لإسقاط نظام بشار الأسد، والشعب السوري رحب بهذا الأمر بسبب معاناته مع نظام الأسد، مشيرًا إلى أن هذه الفصائل لا تمتلك شعبية جماهيرية كبيرة.