الكرة النسائية|الزمالك يعلن إعارة يسر إبراهيم وانتقال ميران خاطر إلى نادي رع

اعلن فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك، انتقال لاعباته ميران خاطر ويسر إبراهيم إلي نادي رع.

وأضاف نادي الزمالك خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أنه سيتم انتقال اللاعبة ميران خاطر للنادي، فيما سيتم إعارة يسر إبراهيم حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان قد فاز فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك على نظيره فريق الجونه في مباراة خاضها الزمالك على ملعب دار ضباط الوقود، يوم الجمعة الماضي الموافق 20 ديسمبر، ضمن منافسات الدوري المصري.

استطاع الزمالك بقيادة الكابتن عادل حسين المدير الفني للفريق، هزيمة الجونة بستة أهداف مقابل هدف واحد .

حيث أحرز الأهداف كل من" سيلمزي واكو وشيماء واليس وفدوى".