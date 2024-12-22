مكافحة الإدمان والأكاديمية العربية يطلقان برنامجًا توعويًا لـ29 ألف طالب لمكافحة المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برنامجًا توعويًا يستهدف نحو 29 ألف طالب وطالبة، بهدف رفع الوعي بمخاطر تعاطي وإدمان المخدرات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات "2024-2028".

شهد حفل الإطلاق توقيع بروتوكول تعاون بين الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، لتفعيل برامج توعوية مبتكرة ودورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر العاملة في مجال الوقاية والعلاج.

وشهد الحفل أيضًا تنظيم ماراثون رياضي تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، بهدف توعية الشباب بخطورة الإدمان، حيث تضمنت الأنشطة مسابقات رياضية وثقافية، إلى جانب مبادرات لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول المخدرات.

تهدف المبادرة إلى دعم الطلاب بخدمات وقائية وعلاجية مثل الخط الساخن "16023"، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمتعافين عبر توفير برامج تدريب متخصصة لدمجهم في سوق العمل، مما يعكس التزام الدولة بحماية الأجيال القادمة من خطر الإدمان وتحقيق التنمية المستدامة.

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