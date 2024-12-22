"الدم بقى مية".. شاب ينهي حياة شقيقه الأكبر طعنا فى إمبابة

دائمًا ما تكون العلاقات والروابط الأخوية هى الأقوى، فالشقيق هو السند والضهر الذى تتكئ عليه، تبوح له أسرارا لا تستطيع إخبارها والديك، وهذا ما عهدناه ومتعارف عليه وما تحاول ثقافتنا ترسيخه فى الوجدان منذ الصغر.

قسوة قلب

ولكن قد ينزغ الشيطان بين الإخوة ويتحول الحب والمودة إلى قسوة وغلظة قلب تدفع صاحبها لاستباحة دم ابن والديه، وفى فصل جديد من مسلسل الجرائم الأسرية سجلت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية.

عندما أقدم شاب ٢٥ سنة، على قتل شقيقه الأكبر ٣٠ سنة، عاطل، بسلاح أبيض سكين بسبب محاولة المجنى عليه التعدى على والدتهما لرفضها إعطائه أموال فتدخل الأخ الأصغر مدافع عن والدته وأنهى حياة شقيقه.

طبلية عشماوى

لم يمهله شيطانه وقتا ليتذكر لحظات الحب والمشاعر التى عاشاها سويا ولكنه بمجرد نشوب مشاجرة بين المجنى عليه ووالدته لرفضها إعطائه أموال نسى الأخ الأصغر كل شىء.

واستل سكين المطبخ وسدد عدة طعنات نافذة لشقيقه فأرداه قتيلًا ليغلق المنزل برمته ويصبح الشقيقان أحدهما تحت التراب والآخر يزج به خلف القضبان ينتظر طبلية عشماوي.

جثة وبلاغ والقاتل أخ

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، كانت بتلقى الرائد عصام الشناوى رئيس وحدة المباحث، إشارة من المستشفى تفيد بإستقبال "محمد" ٣٠ سنة، عاطل، به آثار طعنة نافذة ولقى مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعد آخر ومقيم بدائرة القسم.

سكين المطبخ تكتب نهاية الأخ الأكبر

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه ووالدته لرفضها إعطائه أموالاً وخلال ذلك تدخل شقيقه الأصغر "يوسف" ٢٥ سنة، وتعدى على شقيقه الأكبر بسلاح أبيض سكين محدثاً إصابته التى أودت بحياته، جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اعترافات المتهم بقتل شقيقه

وبالعرض على النيابة العامة بشمال الجيزة والتى أمرت بانتداب طبيب شرعى لتشريح جثمان المجنى عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن.

وبمواجهة المتهم أمام جهات التحقيق بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها واعترف بارتكاب الواقعة بسبب محاولة شقيقه المجنى عليه التعدى على والدتهما فتدخل المتهم وقام بطعنه دفاعا عن والدته، وعليه أمرت النيابة بحبسه ٤ أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات حبسه ١٥ يوما آخرين.

المتهم بقتل شقيقه يمثل الجريمة

واصطحب فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة المتهم لمسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجار استكمال التحقيقات.