متحدث الحكومة يكشف خطة تطوير مبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الطيران المدني لبحث التصور العام لمبنى 4 بمطار القاهرة الدولي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة من 4 إلى 5 سنوات.

وأكد أن الحكومة تستهدف الارتقاء بمنظومة المطارات ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، حيث إن مستهدفات الدولة هي زيادة عدد السائحين والوصول إلى 30 مليون سائح.

وأوضح أن مبنى الركاب رقم 4 سيكون على أعلى معدل من المعايير العالمية وبطاقة استيعابية ضخمة مضيفا أنه يوجد لدى الدولة رغبة في الشراكة مع القطاع الخاص طبقا لبرنامج الطروحات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي.