محمد صلاح يسطر اسمه فى قائمة هدافي ليفربول التاريخيين

حقق النجم المصري محمد صلاح، رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول، حيث أصبح رابع الهدافين التاريخيين في تاريخ النادي بعد أن وصل إلى 229 هدفًا، متفوقًا بذلك على العديد من الأساطير.

قائمة كبار الهدافين

محمد صلاح أصبح ضمن قائمة كبار الهدافين في تاريخ ليفربول، حيث يتفوق على لاعبين مثل ستيفين جيرارد وكيني دالجليش.

صلاح حقق هذا الرقم بعد مشاركته في 373 مباراة مع الفريق، ليواصل تعزيز مكانته كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي.

كما يحتل صلاح المركز الرابع في القائمة التي يتصدرها إيان راش، الذي سجل 346 هدفًا، يليه روجير هانت بـ 285 هدفًا، وجوردون هودسون بـ 241 هدفًا.

هذا الرقم القياسي يعكس التأثير الكبير لمحمد صلاح في مسيرة ليفربول، وهو يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من الإنجازات في النادي.