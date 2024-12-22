ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الاثنين 22 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أحمد الشرع يلتقى نائب الأسد ويدعوه لمؤتمر حوار وطني

الجيش الإسرائيلى يتوغل فى الجنوب السوري.. والمدنيون يواجهون مصيرهم بمفردهم

تركيا تهدد بإجراءات حاسمة ضد الجماعات الكردية السورية

السيسى يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل

البابا فرانسيس يدين «وحشية» غارة إسرائيلية على غزة

الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان شمال القطاع

حماس: اتفاق وقف إطلاق النار أقرب من أى وقت مضى

«ترامب» يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما

غارات أمريكية على أهداف للحوثيين فى العاصمة اليمنية

العدد
البوابة السيسي وقف اطلاق النار غزة الجماعات الكردية السورية