اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل

الأحد 22/ديسمبر/2024 - 09:47 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الاثنين 22 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أحمد الشرع يلتقى نائب الأسد ويدعوه لمؤتمر حوار وطني

الجيش الإسرائيلى يتوغل فى الجنوب السوري.. والمدنيون يواجهون مصيرهم بمفردهم

تركيا تهدد بإجراءات حاسمة ضد الجماعات الكردية السورية

السيسى يوجه باستمرار العمل على تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل

البابا فرانسيس يدين «وحشية» غارة إسرائيلية على غزة

الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان شمال القطاع

حماس: اتفاق وقف إطلاق النار أقرب من أى وقت مضى

«ترامب» يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما

غارات أمريكية على أهداف للحوثيين فى العاصمة اليمنية