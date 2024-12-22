إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين في الفيوم

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقه بالجسم ومتفرقة، وحالتهم حرجة، في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين، بطريق طاميه السرب الزراعي، بنطاق مركز شرطة طاميه بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للدراجتين الناريتين واصطدامهما معاً وجهاً لوجه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طاميه، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق طاميه السرب الزراعي بنطاق المركز.

وانتقلت قوة من مركز شرطة طاميه، إلى مكان الحادث، بطريق طاميه السرب الزراعي، وتبينّ إصابة 4 أشخاص في الحادث بإصابات تنوعت بين جروح وكسور وكدمات، كما تبينّ أنّ الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم العناية المركزة لخطورة ليخضعوا للكشف الطبي، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية لكل مصاب حسب حالته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.