بعد اجتماع الأربعاء.. هاني أبو ريدة يجتمع بحسام حسن

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إقامة اجتماع عاجل لمجلس الإدارة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة عدة ملفات مهمة.



ويناقش “أبو ريدة” ملف الكرة النسائية، بجانب الخبير الأجنبي الذي سيتولى مهمة قيادة لجنة الحكام.



كما قرر “أبو ريدة” تأجيل ملف المنتخب الوطني الأول عقب الانتهاء من كافة الملفات الخاصة بالاجتماع المقبل، من أجل عقد جلسه مع التؤام حسام وإبراهيم حسن والاستماع إلى كافة المطالب الخاصة بالمرحلة القادمة.