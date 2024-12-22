نائب محافظ الفيوم يشهد احتفالية "خير وطن" لتسليم أجهزة عرائس ورحلات عمرة

شهد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين عام الحزب، الاحتفالية التي نظمها حزب مستقبل وطن، بنادي قارون الرياضي، تحت عنوان "خير وطن" لتسليم أجهزة عرائس، ورحلات عمرة، ومشروعات تنموية للشباب وغير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور، النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب محمد الجارحي، والنائب أحمد دياب، الأمينين المساعدين، والنائب خالد شلبي أمين التنظيم، والنائب عبد القادر الجارحي أمين عام الحزب بالفيوم، ووفد من الأمانة المركزية للحزب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وحشد كبير من الشخصيات العامة.

تم خلال الحفل، تسليم 100 جهاز عروسة للفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، و50 رحلة عمرة للسيدات المكافحات، كما تم تسليم 100 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات، وعدد من المشروعات التنموية للشباب والأسر الأولى بالرعاية، شملت 50 ماكينة خياطة للسيدات، و50 تروسيكلا للشباب غير القادرين، و50 معدة زراعية لصغار الفلاحين.

في كلمته، قدم نائب المحافظ، التهنئة لجميع العرائس، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة، ناقلاً للجميع تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأكد "التوني" أن تنظيم مثل هذا الحدث، يمثل نقطة مضيئة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يمر بها العالم أجمع، والتي بلا شك تؤثر على مختلف دول العالم، كما يؤكد أهمية التشابك والترابط بين الأحزاب، ممثلة في حزب مستقبل وطن، والأجهزة التنفيذية الحكومية، ممثلة في محافظة الفيوم، في تقديم كافه أوجه الدعم والرعاية اللازمة لغير القادرين، مشيراً أنه ليس اختيار وإنما ضرورة تفرضها المسئولية المشتركة على الجميع، وهو ما تحرص عليه المحافظة، من خلال جهودها المستمرة للتنسيق مع مختلف الأحزاب والنقابات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، من خلال تلبية احتياجاتهم وتوفير المشروعات التنموية والخدمية اللازمة لهم، بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة.

فيما قدم نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التهنئة لجميع المستفيدين، معرباً عن شكره لأمانة الحزب بالفيوم وكافة المشاركين في تنظيم هذه الاحتفالية.

وأضاف، أن دعم المشروعات التنموية المتوسطة والصغيرة هو جزء أصيل من برنامج حزب مستقبل وطن، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تكون كافة الأحزاب في مساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أنه تم إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للحزب بالشكل الذي يسهم في خدمة أكبر عدد من أبناء مصر، واصفاً حزب مستقبل وطن بأنه الأقدر على الوصول إلى كافة فئات وطوائف المجتمع.

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