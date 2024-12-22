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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البحرين تحقق فوزًا ثمينًا على السعودية فى خليجي 26

فرحة البحرين
فرحة البحرين
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حقق منتخب البحرين مفاجأة كبيرة بفوزه على منتخب السعودية 3-2 في مباراة مثيرة ضمن منافسات كأس الخليج “خليجي 26”.

افتتح مهدي عبدالجبار التسجيل لصالح البحرين في الدقيقة 19، ثم عزز مهدي فيصل حميدان تقدم البحرين بهدف ثاني في الدقيقة 38. 

في الشوط الثاني، تمكن منتخب السعودية من تقليص الفارق بتسجيل مصعب فهد الجوير هدفًا في الدقيقة 73، ثم أضاف صالح الشهري هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

لكن البحرين كان لها الكلمة الأخيرة، حيث أحرز محمد جاسم مرهون الهدف الثالث في الدقيقة 76 ليمنح منتخب بلاده الفوز الثمين.

وبهذه النتيجة، يحقق منتخب البحرين انتصارًا مفاجئًا على السعودية، ويعزز من فرصه في المنافسة على المراتب المتقدمة في المجموعة .

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