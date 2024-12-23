حصاد وزارة الشباب فى 2024 ومستهدفات العام الجديد.. طفرة كبيرة بالمشروعات الرياضية.. وجيل جديد من المنشآت الذكية فى العاصمة الإدارية

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مجهوداتها في قطاعي الشباب والرياضة في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحققت وزارة الشباب والرياضة خلال 2024 طفرة ونهضة شاملة غيرمسبوقة في كافة مجالات العمل.

وشهد قطاعا الشباب والرياضة طفرة كبيرة وإنجازات غير مسبوقة فيعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث حدثت ثورةرياضية حقيقية وتدشين لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكاملمع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستغلالالأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضيةعلى كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين، بجانب بناء الإنسان المصرى، وهو ضمن خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الوزارة في استراتيجيتها الهادفة إلى رياضة بمفهوم جديد حريص على صحة المواطن ومواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء إنسان عصري يحقق طموحاته وأحلامه بأسلوب جديد.

وقال الوزير إن الانجازات التي حققتها الوزارة هي إنجازات للدولة في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لنرى سوياً مصر الحديثة في ظلالتحديات العديدة التي تواجه الدولة،و باتت الرياضة المصرية متميزةًعلى مستوى العالم في مختلف الفعاليات الدولية، وتقديم أبطال مصرلأداء مميز يبهر الجميع، ويعكس مدى التقدم والتطور الذى لحقبالرياضة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذييقدم كل الدعم والمساندة لأبناء مصر في مختلف المجالات وبرامجوأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعاتالإنشائية والطرح الاستثماري وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية،معتمدة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصرالمستهدفة في 2025 على المستوى القصير وحتى 2030 على المستوى طويل الأمد .



التطوير الشامل للبنية الشبابية والرياضية

عملت الوزارة علي إنشاء وتطويرأكثر من ٣٣٣٥ ملعباً لكرة القدم وإنشاءوتطوير ١٢ مدينة شبابية والرياضية وتطوير ١٤ استادا رياضيا وإنشاءوتطوير ١٤ صالة رياضية منها أربعة صالات تم إنشاؤهم خصيصاًلاستضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد فى السادس من أكتوبرواستاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإدارية، إنشاء وتطوير ١٤ ناديارياضيا وتطوير شامل لعدد ٣٠ مركزاً للابتكار والتعلم الشبابي ومنتدىومعسكر كشفي، وإنشاء وتطوير ١٩١ حمام سباحة وتطوير وحداتالطب الرياضى وأندية متحدى الإعاقة وإنشاء سلسلة أندية نادى النادىوتشمل ٣ فروع فى أكتوبر وشيراتون والعاصمة الإدارية فضلاً عن تطويرمركز تدريب الفرق القومية بالمعادى، طفرة كبيرة من المشروعات الشبابيةوالرياضية المتضمنة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومنها إنشاء وتطويرشامل لعدد ١٠٢٨ مركز شباب ضمن المرحلة الأولى من المشروع فيما تمإنشاء ٢٦٦ مركز شباب جديدا ضمن المرحلة الثانية للمشروع وتطويرشامل لعدد ٧٠٨ مراكز شباب

مشروعات الإدارة الاقتصادية للهيئات الشبابية والرياضية

بلغت عوائد مشروعات الإدارة الإقتصادية بلغ ٣٠ مليار جنيه في ٢٠٢٤،وذلك ضمن مشروع الطرح الاستثمارى بنظام حق الانتفاع بالشراكة معالقطاع الخاص ، حيث بلغ إجمالي المشروعات (١١٦٠) في مراكزالشباب والأندية، لافتًا إلي حرص الوزارة على التوسع في مشروعاتالطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضيةوالاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث أنها تأتي دون تحميلميزانية الوزارة أي أعباء مالية.

وفي ظل ثقافة الشمول المالي بالمنشآت الشبابية والرياضية، بلغ إجماليرعاية البنوك لأنشطة وبرامج الوزارة ما يقرب من ٣٩ مليون جنيه، ٤٩مقرا للبنوك بمراكز الشباب، و٧٥٨ ماكينة صراف آلي بمختلفمحافظات الجمهورية ملحقة بالمنشآت الشبابية والرياضية، وإجماليقيمة تعاقدية ٣ مليارات جنيه

مصر أصبحت مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى

أصبحت مصر قبلة العالم لإستضافة البطولات والأحداث الرياضيةالكبري، وأصبحت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيثاستضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التىيحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائيةالرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً،وتمتلك مصر حاليا جيلا جديدا من المنشآت الرياضية الذكية ومنها،مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية المُقامة علي مساحة ٤٦٨ فدانا، وبهااستاد يسع ٩٢ ألف متفرج، وصالتين مغطاة بإجمالي سعة ٢٣ ألفمتفرج، ومجمع صالات تنس وسباحة واسكواش، وصالات منافساتالرماية والفروسية.

مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية والمدينة الرياضية بالعاصمة الإداريةالجديدة.. جيل جديد من المنشآت الرياضية الذكية

رعايات الأبطال

تشهد المنظومة الرياضية العديد من النجاحات بفضل دعم القيادةالسياسية، وحرص لاعبو مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذىيُتوج بتحقيق مختلف الألقاب، وصولًا للأولمبياد وتحقيق الميداليات.

حيث قامت وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم لمبادرات اكتشافالموهوبين رياضياً بالإضافة إلي تقديم الدعم للأبطال الرياضيين الواعدينالأولمبيين وإعداداهم وتأهيلهم للمنافسة لتحقيق نتائج مشرفة وحصد الميداليات في مختلف المحافل والبطولات الدولية وذلك من خلال التنسيقالمتكامل مع المؤسسات الاقتصادية والشركات الوطنية المصرية فيالمساندة والدعم وتقديم أوجه الرعاية للمبادرات القومية وعدد من الأبطالالرياضيين بالاتحادات الرياضية الأولمبية والبارالمبية من أجل إعدادهموتجهيزهم وصقل خبراتهم وتوفير الاحتكاك اللازم للارتقاء بمستوياتهموالتعاقد مع مدربين وتوفير كافة الاحتياجات التدريبية الخاصة بهمللألعاب الأولمبية والبارالمبية .

وتحرص الوزارة على دعم جميع الاتحادات الرياضية لتتمكن من تنفيذخططها وبرامجها وأنشطتها من خلال الاستعانة في هذا الشأنبالدراسات التي تعدها اللجنة العلمية بالوزارة والمتضمنة الضوابطالخاصة بصرف الدعم السنوي للاتحادات الرياضية المختلفة بالتنسيقمع الاتحادات الرياضية.

ميداليات عالمية وصدارة التصنيفات

حقق رياضيو مصر عددا كبيرا من الميداليات خلال ٢٠٢٤ ما بين الذهبيةوالفضية والبرونزية في مختلف البطولات الدولية والقارية والعربية، وتعدمصر أكبر دولة تستضيغ مقرات الاتحادات الرياضية علي مستويالقاري بواقع ٣٩ اتحادا قاريا وعربيا، وبالنسبة للتصنيف تتصدرالتصنيف العالمي لأربعة اتحادات مصر فى أفضل ١٠ مراكز بالتصنيفالعالمي لعدد ١١ اتحادا رياضيا، و١٥ لاعبا ولاعبة تصنيف أول فيألعاب فردية، وكذلك دعم الرموز الرياضية المصرية للتواجد وتوليالمناصب الرسمية فى مختلف الاتحادات الرياضية القارية والعالمية حيثأصبح لدى مصر ٣٥ مصريا يتبوأون رئاسة اتحادات رياضية قاريةوعالمية وعربية وعدد ٣٩ نائبا لرؤساء الاتحادات وعدد ٢٤ رئيس لجنةدولية وقارية وعدد ١١٢ عضوا بلجان فنية وتنفيذية بمختلف الاتحاداتالقارية والعربية والعالمية وذلك بفضل دعم متواصل من وزارة الشبابوالرياضة وتواصل مستمر مع مسئولى جميع الاتحادات الرياضيةالقارية والعالمية والعربية.

وتولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح،وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذييعود بالنفع على الرياضة وممارسيها، للوزارة لديها استراتيجية للاهتمامبشريحة ذوى الهمم، ونظمت الوزارة برامج لذوي القدرات والهمم مستمرةطوال العام، وننتهج سياسة دمج ذوى القدرات والهمم في المجتمع، ولديناخطة لتطبيق كود الإتاحة في المنشآت الشبابية والرياضية، مع مجموعةمن الأنشطة والمشروعات المعنية بذوي الهمم منها قطار شباب ذوي الهمموبرامج ثقافية متنوعة لتنمية قادرون باختلاف في كافة المجالات الشبابيةوالرياضية، أيضًا دوري الشباب للصم وكرة السله للفتيات، وتنفيذ مراكزالتخاطب وخدمات ذوي الهمم بمراكز الشباب بمختلف محافظات مصربالتعاون مع مؤسسة زايد العليا بالإمارات

وجاءت أولى مستهدفات وزارة الشباب والرياضة من خلال التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدماتالشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئاتالرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصاديةوالاستثمارية، وتطوير المنشات الشبابية والرياضية وتعميق العلاقاتالاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلالنظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعملعليها الوزارة.

وساهمت الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومعهد التخطيط القومي والجهاز المركزي للإحصاء، والذي يهدف إلي حساب إجمالي قيمة مساهمة الرياضة كقطاعاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي وتحديد حجم العمالة في القطاعالرياضي، وتأثيره علي الاقتصاد الوطني من خلال بناء حساب فرعي للرياضة، وذلك ضمن منظومة الحسابات القومية، متضمنًا الصناعات والمستلزمات والمنتجات الرياضية وحجم الأنشطة الرياضية في الهيئاتالشبابية والرياضة والسياحة الرياضية والمنشآت الشبابية والرياضة وحجم أعمال الشركات العاملة في المجال الرياضي.

رؤية مستقبلية

واختتم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حديثه حول إنجازات الدولة خلال ١٠ سنوات في قطاعي الشباب والرياضةووضعت وزارة الشباب والرياضة رؤية عمل ومستهدفات مستقبلية خلال٢٠٢٥ وصولاً الي ٢٠٣٠.

أولًا :- تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، بالوصول بعددمراكز الشباب والتنمية الشبابية إلي نحو ٥١٠٠ مركز بحلول ٢٠٣٠، و٦معسكرات شبابية، وأربع مدن شبابية رياضية.

ثانيًا :- تطوير الأنشطة والخدمات الشبابية والرياضية، باستهداف تنفيذ٣.٥٠٠ برنامج ومبادرة شبابية رياضية لتمكين الشباب علي كافةالأصعدة، والتوسع في تنفيذ برامج وأنشطة النشء واكتشاف الموهوبين،ومضاعفة أعداد الكيانات الشبابية إلي مايزيد على ١٥٠ كيانا بحجمتأثير ٤.٥ مليون شاب وفتاة، تعزيز جاهزية الشباب المصري لمواكبةسوق العمل ووظائف المستقبل عن طريق مضاعفة ملتقيات التوظيفوريادة الأعمال والمنصات الرقمية.بالاضافة إلى استحداث نحو ٢٠٠٠شعبة برلمان طلائع وشباب بمراكز الشباب.

ثالثًا :- تنمية وتطوير قطاع البطولة والمنافسة الرياضية، الوصول إليألعاب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي إلى ١٥ لعبة، التوسعفي مشروع كابيتانو مصر ومشروع الموهبة الحركية في مختلفالمحافظات، مضاعفة إعداد اللاعبين المسجلين بالاتحادات الرياضية،التوسع في اشهار الاتحادات الرياضية لمواكبة حركة الرباضة العالمية،ومضاعفة أعداد الميداليات علي المستويات الأوليمبية والدولية.

رابعًا :- تطوير اللياقة البدنية وممارسة الرياضة للمصريين، بالوصوللنسبة ممارسة المصريين الرياضة بشكل منظم بنحو ٣٥٪، وزيادة قاعدةالممارسة الرياضية المدرسية والجامعية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.

خامسًا:- الوصول إلى نسبة ٣٪ مساهمة الرياضة فى الناتج المحلى.

سادسًا:- تشجيع الأندية الرياضية والاتحادات علي إنشاء شركاتالخدمات الرياضية، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطويرمنظومة الطب الرياضي، تحفيز الاستثمارات للألعاب والرياضاتالإلكترونية، التوسع في برنامج الطرح الاستثماري في مراكز الشبابوالأندية الرياضية، التوسع في دمج الاقتصاد غير الرسمي في قطاعالرياضة في الاقتصاد الرسمي، وإطلاق منصة تراخيص شركاتالخدمات الرياضية للتيسير علي المستثمرين.

رعاية الموهوبين

توفير الخدمات الشبابية والرياضية عن طريق تنمية الموارد.. وعوائدمشروعات الإدارة الاقتصادية بلغت 30 مليار جنيه

أعادت وزارة الشباب والرياضة صياغة منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبينوالتى عانت على مدى فترات زمنية سابقة بسبب غياب التخطيط العلميلتلك المشروعات، ومن ذلك أن إطلاق المشروعات الوطنية الخاصةباكتشاف الموهوبين بشكل يرتكز على إجراء تقييم ذاتى لتلك المشروعاتوعلاج الأخطاء وتنفيذ التطوير الدورى لها وفق تسلسل وترابط بين جميعالمشروعات حيث تبدأ تلك المراحل: