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الأحد 22 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أتالانتا يحول تأخره بهدف للفوز بثلاثية على إمبولي بالدوري الإيطالي

فوز أتالانتا
فوز أتالانتا
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انتهت مباراة أتالانتا ضد إمبولي بفوز أتالانتا 3-2 في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

افتتح لورنزو كولومبو التسجيل لصالح إمبولي في الدقيقة 13، قبل أن يعادل شارل دي كيتيلاري النتيجة لأتالانتا في الدقيقة 34، ثم أضاف أديمولا لوكمان الهدف الثاني لأتالانتا في الدقيقة 45.

 في الشوط الثاني، سجل سيباستيانو إسبوزيتو هدف التعادل لإمبولي في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، لكن في الدقيقة 86، سجل شارل دي كيتيلاري الهدف الثالث لأتالانتا ليقود فريقه للفوز.

بذلك، يحقق أتالانتا ثلاث نقاط ثمينة ويواصل سعيه في المنافسة على مراكز متقدمة في الدوري الإيطالي.

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