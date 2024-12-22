محافظ الشرقية يتابع حالة مصابي حادث تصادم تريلا مع أتوبيس بالطريق الإقليمي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بتوجيه كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجيه لمصابي حادث تصادم تريلا بأتوبيس ٢٦ راكب أعلى الطريق الإقليمي أمام كارتة الصنافين اتجاه بلبيس.

كما كلف المحافظ بضرورة إنهاء الإجراءات وسرعة إستخراج تصريح الدفن لحالات الوفاة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، إلى أن حادث تصادم تريلا مع أتوبيس ٢٦ راكب أعلى الطريق الإقليمي اتجاه بلبيس، أسفر عن إصابة ١٩ حالة و وقوع حالة وفاة واحدة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات( بلبيس المركزي والسعديين والغندور بلبيس ) ، حيث تنوعت الاصابات ما بين جروح قطعيةوكسور وكدمات وسحجات.

وأكد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بعدم خروج المصابين إلا بعد تلقي العلاج وإجراء العمليات اللازمة ولحين تماثلهم للشفاء متمنياً لهم الشفاء العاجل، وداعياً المولي ان يتغمد فقيد الحادث بالرحمة والمغفرة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.