السيطرة على حريق مصنع الفوم في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

قال المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي نشب بمصنع الفوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بعد الدفع بـ 18 سيارة إطفاء وخزانات مياه فضلا عن 8 سيارات إسعاف، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإطفاء وجارٍ حاليا أعمال التبريد الكلي لمكان نشوب الحريق.

ومن جانبها أشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كان يتابع منذ اللحظة الأولى مع جهاز مدينة العاشر من رمضان ورجال الحماية المدنية ووكيل وزارة الصحة تطورات الموقف أولا بأول حتى اخماد الحريق والتأكد من تقديم العلاج اللازم للحالات المصابة ، لافتة الي أن الحالات المصابة جراء الحريق بمصنع الفوم بلغت 16 حالة اختناق وإصابة وتم نقل حالتين لمستشفي التأمين الصحي بالعاشر وحالة للمستشفي الجامعي، وحالة أخري لمستشفي الغندور التخصصي بجانب تقديم الاسعافات الأولية لعدد 12 حالة بموقع الحريق.

يذكر أن غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وتم إخماد الحريق وإجراء عمليات التبريد بواسطة رجال الحمايه المدنية دون وقوع وفيات.