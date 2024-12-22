ليفربول يسحق توتنهام بسداسية.. ومحمد صلاح يتصدر هدافي الدوري

انتهت مباراة توتنهام هوتسبير ضد ليفربول بفوز كبير للريدز بنتيجة 6-3، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح لويس دياز التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 23، ثم أضاف أليكسيس ماك أليستير الهدف الثاني في الدقيقة 36، قبل أن يسجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الثالث في الدقيقة 45. في الشوط الثاني، أضاف محمد صلاح هدفين في الدقيقتين 54 و61، بينما سجل لويس دياز هدفه الثاني في الدقيقة 85.

توتنهام حاول العودة في المباراة، حيث سجل جيمس ماديسون هدفًا في الدقيقة 41، ثم أضاف ديان كولوسيفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 72، قبل أن يسجل دومينيك سولانكي الهدف الثالث في الدقيقة 83، لكن ليفربول نجح في الحفاظ على تقدمه وتحقيق فوز مستحق.

محمد صلاح

محمد صلاح يتصدر ترتيب الهدافين وصناع اللعب



بعد تسجيله هدفين في المباراة، تصدر محمد صلاح قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا، كما يتصدر أيضًا قائمة صناع اللعب برصيد 11 مساهمة تهديفية، ليواصل تقديم أداء رائع هذا الموسم.

ليفربول يتصدر الدوري:



بفضل هذا الفوز الكبير، تصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، مما يعزز فرصه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.