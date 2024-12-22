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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد رمضان يرفض احتفال لاعبي الأهلي مع الجمهور

محمد رمضان وكولر
محمد رمضان وكولر
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رفض محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، طلب محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الفريق، بالذهاب إلى الجماهير، من أجل الاعتذار لهم، بعد فوز الفريق على شباب بلوزداد الجزائري، 6-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء رفض المدير الرياضي في ظل هجوم الجماهير على اللاعبين وإدارة النادي قبل انطلاق المباراة بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي 6-5 بركلات لترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي كأس الإنتركونتيننتال.

كواليس رفض محمد رمضان الاحتفال مع الجماهير

وعقب انتهاء المباراة قام محمد الشناوي بالتوجه نحو لاعبيه قائلاً: يلا نروح للجماهير نعتذر لهم.
ورد محمد رمضان على طلب الشناوي قائلاً: لأ يا شناوي.
كما قال لمحمود كهربا: لا محدش يروح للجماهير يلا كله على غرفة الملابس.

محمد رمضان المدير الرياضي الأهلي وشباب بلوزداد جماهير الأهلي