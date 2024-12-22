محافظ الجيزة يتابع استعدادات تنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعاً بديوان عام المحافظة لمناقشة ٱخر استعدادات تنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث، والمقرر أن ينطلق خلال الفترة المقبلة وذلك بحضور السيد محمد نورالدين السكرتير العام للمحافظة والعميد محمد أحمد شافعى المستشار العسكري بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية ومديري المديريات.



وخلال الاجتماع أكد المحافظ على أن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث يحظى باهتمام كبير من كافة اجهزة الدولة لما يمثله من محاكاة واقعية وتطبيق عملي لكيفية وفعالية الأجهزة في مجال مجابهة وإدارة الأزمات الطارئة والمحتملة، والتي قد تواجه المحافظة في مختلف القطاعات والذى يتم خلاله التدريب بمشاركة معدات الأحياء والمراكز والمديريات لاستعراض إمكانات المحافظة والاستعدادات وأدوار ومهام الأجهزة في حالة حدوث أزمة أو كارثة والتدريب في مجال إدارة الأزمات من خلال نقل الخبرات والتطبيق العملي.



وأشار إلى أن المحافظة تعمل على تطوير مستوى التعامل مع الأزمات خاصة بعد أن تم تطوير إدارة الأزمات بالمحافظة وتزوديها بأعلى الإمكانات التكنولوجية والبشرية بالشكل الذي يتناسب مع التطور الهائل التي تشهده العديد من القطاعات بالمحافظة.



و شدد المحافظ على التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من التجهيرات والاستعدادات اللازمة لانطلاق التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.



ووجه المحافظ بإعداد تقارير وبيانات توضح إمكانيات المحافظة وآلياتها فى التعامل مع الأزمات والكوارث وإبراز النظام الرقمى الجديد بإدارة الأزمات في سرعة التعامل واحتواء الأزمة.



وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عرض المستشار العسكرى بالمحافظة ومديري المديريات والأحياء والمراكز والمدن وجميع الأجهزة المشتركة فى التدريب بشأن مفهوم ومحتوى التدريب واستعدادات تنفيذ التدريب العملي المشترك والتعاون مع الاجهزة المعنية بالمحافظة، فضلاً عن عرض شرح تفصيلي حول مقترح الخطة الزمنية للإعداد والتجهيز للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر) والذى يتم بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والعسكرية والأمنية بالمحافظة.