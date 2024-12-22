أيام قرطاج السينمائية تمنح "أرزة" جائزته الثالثة

حصد الفيلم المصري اللبناني أرزة جائزته الثالثة من أيام قرطاج السينمائية، حيث فاز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية للفنان هاني عادل، وتسلمت الجائزة بطلة العمل النجمة دايموند بو عبود.

وكان الفيلم فاز من قبل بجائزتين في مسابقة آفاق السينما العربية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أولهما جائزة أفضل ممثلة لبطلته دايموند بو عبود، وحصل الفيلم أيضا على جائزة السيناريو - جائزة يوسف شريف رزق الله.

كما اختارته لجنة ترشيح الفيلم الذي سيمثل لبنان في مسألة الاوسكار لأفضل فيلم أجنبي لتمثيل لبنان مؤكدة أن هذا الترشيح لأنه تكريم لروح وصمود الشعب اللبناني كما وصفته اللجنة.

الفيلم من إخراج ميرا شعير وتأليف كل من فيصل شعير ولؤي خريش، ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل. ويلعب بطولته النجوم دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى.