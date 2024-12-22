رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق القومية لضمان جودة التعليم لاعتماد كلية السياحة والفنادق

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، فريق الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للاعتماد المؤسسي لكلية السياحة والفنادق، واعتماد برنامج الإرشاد السياحي بالكلية، وذلك ضمن برنامج زيارة الجامعة المحدد من الهيئة.

ضم الوفد الدكتورة سلوى السيد المليجي، رئيس فريق الاعتماد، وعضوية كل من الدكتور محمد أحمد محمد نصار، و الدكتورة فريدة محمد مجاهد محمود، و الدكتورة لمياء مصطفى سعيد، و الدكتور تامر مجدي، عيسى كما حضر اللقاء الدكتور محمد عبد اللطيف، عميد كلية السياحة والفنادق، و الدكتورة نسرين شلبي، مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بجامعة المنصورة، الدكتورة منى عز، منسقة برنامج الإرشاد السياحي، والدكتور ريهام ممدوح، مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد.

وفي بداية كلمته، رحَّب الدكتور شريف خاطر بوفد الهيئة في رحاب جامعة المنصورة، مؤكدًا حِرص إدارة الجامعة على مواكبة معايير الجودة والتميز، وتطبيق ثقافة الاعتماد بمختلف كليات الجامعة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وصرح الدكتور شريف خاطر بأنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة، وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقًا لدليل الاعتماد، وكذلك الجهود التي تُبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع الهيئة، موجهًا لهم الشكر على الدعم الفني والأكاديمي الذي قُدم للجامعة للحصول على الاعتماد الأكاديمي كأول جامعة حكومية معتمدة في مصر، مشيرًا إلى دور الجامعة في دعم الكليات المتقدمة للاعتماد على المستوى الفني واللوجستي.

فيما أكدت الدكتورة سلوى المليجي على تميز جامعة المنصورة في تقديم خدمات علمية وبحثية ومجتمعية عالية الجودة، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى باستمرار إلى تطوير أدائها وتحقيق الريادة، وأوضحت أن زيارة فريق التقييم تأتي في إطار حرص الجامعة على الحفاظ على مكانتها المرموقة واعتماد كليتها وبرامجها.

كما أشادت بالجهود المبذولة من إدارة الجامعة للارتقاء بجودة التعليم بكل كليات الجامعة، وتميزها في كافة المجالات، والمساهمة الفعالة في تحقيق تطور نوعي مستمر لجامعة المنصورة.

وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف أن كلية السياحة والفنادق تقدمت بأوراق اعتمادها المؤسسي تنفيذًا لرؤية الجامعة، مضيفًا أن الكلية تشهد حاليًا طفرة كبيرة لرفع جودة العملية التعليمية، والسعي للمنافسة الدولية للجامعات، ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًّا ودوليًّا، مؤكدًا أن الكلية حرصت على استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية، وحل مختلف المشكلات المجتمعية، والقيام بعمليات التطوير اللازمة.

وأشارت الدكتورة نسرين شلبي إلى أن مركز ضمان الجودة بالجامعة يعمل بالشراكة بين الهيئة والجامعة لتحقيق النجاح والحصول على الاعتماد الأكاديمي لكافة الكليات وجميع البرامج بها، اتساقًا مع أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة، والتي تهدف إلى حصول كافة الكليات والبرامج على الاعتماد من خلال تقديم كل وسائل الدعم المادية والبشرية لتوضيح وشرح المستجدات في معايير التقدم للاعتماد، والترتيبات التي تقوم بها الهيئة لرفع جودة العملية التعليمية، ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًّا ودوليًّا.

وعقب اللقاء، توجه فريق لجنة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى كلية السياحة والفنادق للقيام بالزيارة الميدانية وفقًا لبرنامج الزيارة المحدد من قبل الهيئة، والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.