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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يعزز تقدم فريقه بهدفين متتالين في توتنهام

محمد صلاح
محمد صلاح
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أضاف النجم المصري محمد صلاح، هدفين متتالين في شباك توتنهام ليضاعف تقدم ليفربول ويجعل النتيجة 5-1، في المباراة المثيرة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 54، ثم أحرز الهدف الخامس في الدقيقة 61 ليؤكد تألقه في المباراة. 

قدم صلاح أداء مميز وواصل تألقه أمام توتنهام، ليعزز من تقدم ليفربول بشكل كبير ويقود فريقه نحو الفوز.

وتعتبر هذه الثنائية من محمد صلاح بمثابة إضافة جديدة إلى سجل أهدافه المميز مع الفريق، حيث يواصل النجم المصري تقديم مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي وتصدره هدافي الدورى الانجليزى الممتاز.

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