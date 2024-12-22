الملحن أحمد مصطفى: المنصات تعيد إحياء الأغاني من جديد

عبر الملحن أحمد مصطفى عن سعادته بتداول أغنيته "عمال يدق" بصوت الفنانة ساندي، عبر تطبيق "تيك توك" وتصدرها التريند عليه.

وتابع أحمد في تصريح لـ"البوابة نيوز":"المنصات تعيد إحياء الأغاني رغم مرور سنوات على طرحها وهذا شيء يسعد الفنان فنحن نعمل ونتمنى أن تكون أعمار أعمالنا أطول، والعمل الجيد يأخذ فرصته مع الجمهور، وسعدت بأغنية "عمال يدق" وتصدرها التريند لمدة ٣ أسابيع على "تيك توك" محققة ملايين المشاهدات".

وأشار إلى النجاح الكبير الذي حصدته الفنانة نوال بأغنيتها الشهيرة "مخاصماك" بعد مرور عامين على طرحها.

وتابع:"من الأشياء الإيجابية للسوشيال ميديا تسليط الضوء على العمل الجيد، والجمهور يقول كلمته ويلقى العمل النجاح الذي يستحقه".

أغنية "عمال يدق" لساندي من كلمات إسلام مصطفى، ألحان أحمد مصطفى، توزيع شريف قاسم.

يشار إلى أن أحمد مصطفى طرح من ألحانه مؤخرا أغنية "عقبالي" للنجم مدحت صالح من كلمات رامي أمين، وتوزيع محمد عبد الودود.

ولحن أحمد مصطفى لعدد من نجوم الغناء منهم أصالة، يارا، ميريام فارس، باسكال مشعلاني، ساندى، دومينيك حوراني، أبو الليف، رنا عتيق، فادى اندراوس، جو رعد، سارة عادل، وائل منير، نورهان ورينا الحلبي، ومصطفى حجاج.