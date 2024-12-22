خبيرة أبراج: رجل الثور لا يستطيع الجمع بين زوجتين

قالت سابي عبد الله، خبيرة الأبراج، إن العام الجديد سيكون جيدًا لبرج الحمل، لأنه سيُحقق الكثير من أهدفه، ولكنه عليه أن يُحافظ على صحته، لأنه يعاني من العصبية الزائدة على حد تعبيرها.

وأضافت "عبد الله"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن برج الثور من الأبراج الذكية، وكان يُعاني من بعض الأزمات خلال الـ7 سنوات الماضية، وسيُحقق بعض أهدافه العام الجديد، مشيرة إلى أن رجل الثور أذكى من المرأة بعض الشيء، لأنه سريع في تنفيذ أهدفه.

ولفتت إلى أن برج الثور من الأبراج العنيدة، ولديه في العام الجديد زواج وسفر، مشيرة إلى أن رجل الثور من الرجال التي لا تستطيع أن تجمع بين امرأتين.