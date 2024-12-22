خبيرة أبراج: 2025 عام الحصاد لبرج السرطان

قالت سابي عبد الله، خبيرة الأبراج، إن امرأة السرطان لا يُخشى عليها من ناحية العمل، ولكن يخشى عليها عائليًا وعاطفيًا وماديًا، وهي قادرة على القيادة بدور المرأة والرجل، ولكنها عصبية، وهذا يُضيع الكثير من حقوقها.

وأضافت "عبد الله"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن برج السرطان في 2025 سيحصد الكثير من نتائج أعماله، وعليه أن يسأل أكثر من مرة قبل اتخاذ أي قرار خاصة الرجل، لأن المرأة ذكية وقادرة على اتخاذ القرار بانفراد.

وأوضحت أن برج الأسد خلال العام المقبل سيسافر وسيجمع ما بين أكثر من عمل، وسينتقل من عمل لعمل أو من منزل لمنزل، ولكن الخوف في برج الأسد يتمثل في مواليد العشرية الأولى.