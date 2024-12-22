كمال ريان: 10 سنوات من التطوير حولت صعيد مصر إلى الازدهار

قال الكاتب الصحفي كمال ريان، إن صعيد مصر شهد خلال السنوات العشر الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، اهتمامًا غير مسبوق، بهدف تعويض عقود طويلة من الإهمال الذي تعرض له صعيد مصر، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام الكبير، والاستثمارات الضخمة التي وُجهت للصعيد، غيرت تمامًا خريطة الصعيد، وحولته من حالة الفقر والإهمال والعشوائية إلى صورة جديدة من الازدهار.

وأضاف ريان، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن صعيد مصر شهد طفرة تنموية غير مسبوقة، لافتًا إلى أن مساحة صعيد مصر تشكل ما يقرب من 16% من مساحة مصر، ويصل عدد سكانه إلى حوالي 30 مليون نسمة، موضحًا أن الصعيد كان يعاني من المناطق العشوائية، حيث كان يحتوي على أكثر من 115 منطقة عشوائية غير آمنة.

وتابع: "شهد صعيد مصر تطويرًا كبيرًا في البنية الأساسية، حيث تم تطوير أكثر من 6 آلاف كيلومتر من الطرق، هذا التطوير أسهم بشكل كبير في تحسين جودة الطرق وربط محافظات الصعيد ببعضها البعض، مما ساهم في تسهيل التنقل وتحقيق التكامل بين المناطق المختلفة".