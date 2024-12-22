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الأحد 22 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفربول يمطر شباك توتنهام بثلاثية في الشوط الأول

الهدف الثالث
الهدف الثالث
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انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد توتنهام بتقدم ليفربول 3-1، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح لويس دياز التسجيل لليفربول في الدقيقة 23، ثم أضاف أليكسيس ماك أليستيرالهدف الثاني في الدقيقة 36.

 وقبل نهاية الشوط الأول بصناعة من الفرعون المصرى محمد صلاح هدف رائع من دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 45 ليضاعف النتيجة.

أما توتنهام فقد سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 41 عن طريق جيمس ماديسون.

 الشوط الأول شهد سيطرة واضحة من ليفربول الذي قدم أداء هجوميًا قويًا في هذه المباراة.

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