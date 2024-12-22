ريال مدريد يهزم إشبيلية بالرباعية ويحتفل بكأس الانتركونتيننتال

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني للموسم 2024-2025، والتي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو".

سجل أهداف ريال مدريد كل من كيليان مبابي في الدقيقة 10، فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 20، رودريجو في الدقيقة 34، وإبراهيم دياز في الدقيقة 53.

بينما سجل إشبيلية هدفين عن طريق إسحاق روميرو بيرنال و دودي لوكيباكيو.

وشهدت المباراة أيضًا لحظات مؤثرة حيث دخل اللاعبون، وعلى رأسهم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، حاملًا كأس إنتركونتيننتال.

كما قام لاعبو ريال مدريد بتكريم خيسوس نافاس لاعب إشبيلية ومنحه قميص الفريق موقعًا من جميع اللاعبين، تكريمًا له بعد إعلان إنهاء مشواره مع الملاعب بنهاية الموسم الحالي.

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.

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