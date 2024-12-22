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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوة علمية لطلاب كلية الطب بجامعة جنوب الوادي الأهلية

ندوة بكلية الطب بالجامعة
ندوة بكلية الطب بالجامعة الأهلية بجنوب الوادي
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 أقامت إدارة رعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي الأهلية، ندوة علمية لطلاب برنامج الطب والجراحة بالجامعة، بعنوان "المعاناة النفسية لطالب الطب" تناولت الندوة الضغوطات النفسية التي يواجهها طلاب الطب بمختلف فروعة و كيفية التغلب عليها، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الانسان بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأتي الندوة لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية و تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وحضور الدكتور محمد إسماعيل  النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية والدكتور أحمد علي عامر مدير برنامج الطب والجراحة، و الدكتور طارق دسوقي البجع رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب.

 

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