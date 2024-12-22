محافظ أسوان يوجه ببحث مقترحات مواقع وحدات الإسكان بـ"سكن لكل المصريين"

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، لبحث ومناقشة المقترحات المتعلقة بإختيار المواقع التى سيتم تخصيصها لإقامة وحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وفقاً للضوابط والشروط المنظمة لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الإدارات والمديريات التنفيذية وعدد من الجهات المعنية.

اجتماع تنسيقي لبحث مقترحات مواقع وحدات الإسكان بمبادرة سكن لكل المصريين

جاء ذلك فى إطار التنسيق البناء والمثمر بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تنويع آليات طرح وإتاحة الوحدات

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنفيذ هذا المشروع القومى يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك من خلال تنويع آليات طرح وإتاحة الوحدات بمختلف أنماطها لتلائم جميع شرائح المجتمع.

مكلفاً بمواصلة التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية ، وأيضاً الأهالى لسرعة الإنتهاء من إعداد دراسة متكاملة تشمل عدد من المواقع المختارة التى تم رفعها مساحياً وتحديد إحداثياتها بدقة ، بجانب المقايسات الفنية والتكلفة المالية التقديرية اللازمة وذلك لرفعها لمجلس الوزراء لإعتمادها وتخصيصها ضمن المشروع القومى ( سكن لكل المصريين ).

وخلال الإجتماع أوضح السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة حصر مختلف مساحات الأراضى الفضاء المناسبة للمشروع وإرسالها خلال أسبوع لمركز الـ GIS وذلك لرفع إحداثياتها وتحديد موقفها من المرافق وملائمتها للخصائص السكانية المحيطة .

مؤكداً على ضرورة أن يتوازى مع ذلك مراجعة قرارات التخصيص الصادرة من قبل لإقامة مشروعات قومية وذلك لبحث صلاحية تلك الأراضى ومدى إمكانية الإستفادة منها وإستغلالها لتنفيذ هذا المشروع القومى بمختلف المراكز والمدن .

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