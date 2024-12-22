خبير: ترامب سيعيد النظر في الدعم الأمريكي المقدم لأوكرانيا

قال الدكتور ياسين الرواشدة، خبير شؤون شرق أوروبا، إن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب المقبلة، بقيادة دونالد ترامب، أعلنت أنها ستعيد النظر في حجم وشكل الدعم الأمريكي المقدم إلى أوكرانيا، موضحًا أن ترامب، في زيارته المقبلة إلى أوروبا بعد تنصيبه، سيضع الوضع في أوكرانيا على رأس أولوياته.

وأضاف خبير شؤون شرق أوروبا، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" أن ترامب أكد استعداده لدعم أوكرانيا بشرط أن تقدم أوروبا مساهمة ودعمًا أكبر، مما يعني أن حجم وشكل الدعم الأوروبي والغربي لأوكرانيا قد يتغير، مشيرًا إلى أن هذا التغيير سيؤثر بشكل مباشر على سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، وهو ما قد يمنح روسيا شعورًا بالارتياح، نظرًا لأن حجم الدعم العسكري قد يتراجع مقارنة بما كان عليه سابقًا.

وأكد أن الوضع في الميدان قد يتأثر، خصوصًا مع التقدم الطفيف الذي حققته روسيا مؤخرًا، حيث تمكنت من السيطرة على موقعين استراتيجيين مهمين خلال اليومين الماضيين، وهو ما يُعتبر تقدمًا عسكريًا نسبيًا لصالح روسيا.