محافظ الشرقية يتابع الحالة الصحية لمصابي حريق مصنع فوم بالعاشر من رمضان

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع الدكتورهاني جميعه وكيل وزارة الصحة الحالة الصحية لمصابي حادث نشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وكذلك سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى.

أكد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين والتي تنوعت إصابتهم ما بين جرح قطعي بالزراع وحرق من الدرجة الثالثة واشتباه بأزمة قلبية وحالات إختناق متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

ومن جانبها أشارت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية إلى إرتفاع أعداد المصابين إلـ 16 حالة وتم نقل حالتين لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر وحالة للمستشفى الجامعي وحاله أخرى لمستشفى الغندور التخصصي وكذلك تقديم الإسعافات الأولية ل 12 حالة بموقع الحريق . مشيرة إلى أنه تم الدفع ب 18 سيارة إطفاء خزانات مياه فضلا عن 8 سيارات إسعاف دون وقوع أي حالات وفاه.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن محافظ الشرقية يتابع تطورات الموقف أولاً بأول بعد أن تلقي بلاغاً من غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان يفيد بوقوع حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان وجاري المتابعة المستمرة والموافاة بما يستجد من أحداث.