ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل فياريال أمام ليجانيس فى الدوري الإسباني

فريق فياريال
فريق فياريال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن فياريال عن تشكيلته الرسمية لمباراته ضد ليجانيس في الدوري الإسباني، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة ضمن منافسات البطولة.

تشكيل فياريال أمام ليجانيس

حارس المرمى: لويز جونيو

الدفاع: لوغان، أجيلو، دينيش، كوميسانيا

الوسط: باري، فاتي، فمينيا

الهجوم: جويومي، جيريمي، سيرجي كارونا

البدلاء: روبين جوميز، بايلي، جيرارد مورينو، فوينت، باريسكو، تيرانات، باو نافارو، إيتا يونج

يأمل فياريال في تحقيق نقاط ثمينة في هذه المباراة الهامة، بينما يواجه ليجانيس تحديًا صعبًا أمام الفريق الإسباني في الدوري

فياريال الدوري الإسباني ليجانيس الفريق الاسباني تشكيل فياريال منافسات البطولة