تشكيل فياريال أمام ليجانيس فى الدوري الإسباني

أعلن فياريال عن تشكيلته الرسمية لمباراته ضد ليجانيس في الدوري الإسباني، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة ضمن منافسات البطولة.

تشكيل فياريال أمام ليجانيس

حارس المرمى: لويز جونيو

الدفاع: لوغان، أجيلو، دينيش، كوميسانيا

الوسط: باري، فاتي، فمينيا

الهجوم: جويومي، جيريمي، سيرجي كارونا

البدلاء: روبين جوميز، بايلي، جيرارد مورينو، فوينت، باريسكو، تيرانات، باو نافارو، إيتا يونج

يأمل فياريال في تحقيق نقاط ثمينة في هذه المباراة الهامة، بينما يواجه ليجانيس تحديًا صعبًا أمام الفريق الإسباني في الدوري