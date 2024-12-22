من هو يوسف ندا؟.. تفاصيل وفاة المستثمر الأول للجماعة الإرهابية

كشف ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعة الإسلامية، تفاصيل وفاة القيادي في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يوسف ندا الذي كان يشغل منصب مسئول العلاقات الخارجية للجماعة.

وتابع الباحث في شئون الجماعة الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الراحل كان الممول الرئيسي والمستثمر الرئيسي لها وكان الضلع الاقتصادي لها.

ولفت “فرغلي” إلى أن يوسف ندا تخلى عن دوره في الفترة الأخيرة لمجموعة شبابية بينهم همت غالب بسبب تقدمه في السن، ووفاته لن تؤثر على مصادر تمويل جماعة الإخوان وهناك مسئولين آخرين عن ذلك.

وأوضح أن ندا رمز كبير وموته سوف يترك فراغًا، حيث كان أحد مؤسسي بنك التقوى واسمه ورد في تحقيقات 11 سبتمبر وله العديد من المؤلفات وكان ينسبها لآخرين.