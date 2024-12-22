رئيس جامعة بني سويف يستقبل مدير مركز التميز للزراعة والمياه بالجامعة الأمريكية

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الدكتور عصام شعبان مدير مركز التميز للزراعة والمياه (COE-AW) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وممثلي المركز وذلك بحضور الدكتور حمادة محمود عميد كلية العلوم والدكتور عبد اللطيف هشام عميد كلية الزراعة و ممثلا الجامعه بالمركز والدكتور عادل جودة، عميد معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وذلك على هامش انعقاد ندوة تعريفية حول المرحلة الثانية من المشروع الممتدة من 2024 إلى 2028.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الندوة استعرضت أهداف المشروع وأنواع المنح والمشاريع المتاحة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالجامعة، فضلاً عن مناقشة كافة الاستفسارات عن كيفية المشاركة في المشروع وكيفية الحصول على دعم مادي يتراوح بين 10,000. دولار للمشاريع الصغيرة و 50000 دولار للمشاريع المتوسطة، بالإضافة إلى فرص الحصول على دورات تدريبية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا مع الجامعات الأمريكية المشاركة في المشروع، والحصول على منح ماجستير ممولة من المشروع بإحدى الجامعات المصرية الشريكة.