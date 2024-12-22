الدولار يستقر في البنوك اليوم وأعلى سعر يقترب من 51 جنيها

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد، مسجلا 50.87 جنيه للشراء و 50.96 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع في ميد بنك، ثم 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،الكويت الوطني،أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، الأهلي المصري، مصر، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.86 جنيه للشراء و50.96 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، التجاري الدولي CIB،المصري الخليجي،المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية،HSBC،سايب"، و 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول،المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، قناة السويس".

وسجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.89 جنيه للشراء و 50.99 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.