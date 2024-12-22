محافظ المنوفية شاهد على عقد قران 4 عرائس من ذوي الهمم

وسط أجواء من البهجة والزغاريد، شهد اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عقد قران 4 عرائس من ذوي الهمم، وذلك بمقر حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، يرافقه النائب سامر التلاوي أمين عام الحزب بالمحافظة؛ وذلك لمشاركتهم فرحتهم في إتمام عرس زواجهم في الزفاف المجمع الذي يقيمه الحزب يوم الثلاثاء القادم ل50 عروسة من غير القادرات.

قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعرائس وأهداهم مساعدة مالية وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب.

وحرص محافظ المنوفية والنائب سامر التلاوي على التقاط الصور التذكارية مع العرائس وأسرهم موصياً الأزواج بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليهن، داعياً المولى عز وجل أن يتمم زواجهم على خير، ومؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم لتحقيق حياة أسرية كريمة.

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