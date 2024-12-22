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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يجتمع بممثلي AG Holding Group بشأن التحاليل الخاصة بجينات الرياضيين

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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عقد وزير الشباب والرياضة الدك اشرف صبحي، اجتماعًا، مع ممثلي شركة AG Holding Group، لبحث سبل التعاون في مجال التحاليل الطبية المتعلقة بجينات الرياضيين، في خطوة تهدف إلى تطوير الأداء الرياضي وتعزيز قدرات الرياضيين المصريين.

تركزت محاور الاجتماع مناقشة إمكانية استخدام التحاليل الجينية لتحديد القدرات البدنية والرياضية لرياضيين، استعراض تقنيات حديثة تساعد في تحليل الصفات الجينية للرياضيين لتحديد نقاط القوة والعمل على تحسين الأداء والتقليل من الإصابات.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرياضة يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الرياضي.

وأضاف الوزير، أن التحاليل الجينية يمكن أن تكون أداة فعالة لتحديد المواهب الرياضية وتطوير البرامج التدريبية المناسبة، بما يحقق إنجازات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تطرق إلي مناقشة كيفية تطبيق تقنيات التحاليل الجينية على اللاعبين في المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية لتحسين نتائجهم في البطولات المحلية والدولية، ودراسة إنشاء مراكز معتمدة بالتعاون مع الشركة لإجراء التحاليل الجينية للرياضيين في مصر.

وزير الشباب التحاليل الطبية الخاصة بجينات الرياضيين