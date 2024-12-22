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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جهاز العاشر من رمضان يشارك في إخماد حريق بالمنطقة الصناعية

رئيس جهاز العاشر
رئيس جهاز العاشر من رمضان
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وجه المهندس علاء عبداللاه مصطفي رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، معدات الحملة الميكانيكة لتمهيد الطرق لسيارات الاطفاء للسيطرة علي حريق هائل بمصنع فوم بالمنطقه الصناعية، العاشر من رمضان، وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية بالشرقية وشاركت في عمليات الإطفاء فرق من محافظات الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية، والقاهرة، بالإضافة إلى فرق الحماية المدنية المحلية بالمدينة.

وفور وقوع الحادث، توجه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى الموقع لمتابعة عمليات الإطفاء ميدانيًا. 

ووجه باستخدام معدات جهاز المدينة لدعم جهود السيطرة على النيران، كما تم العمل على تمهيد الطرق لتسهيل وصول عربات الإطفاء بشكل سريع إلى موقع الحريق.

ولا تزال الجهود مستمرة لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت الصناعية المجاورة، مع متابعة دقيقة من المسؤولين والقيادات المعنية لضمان احتواء الموقف وتقليل حجم الخسائر.

وأعلنت الجهات المختصة بدء التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، فيما يجري حصر الأضرار الناتجة عنه.

رئيس جهاز العاشر من رمضان يشارك في إخماد حريق بالمنطقة الصناعية

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