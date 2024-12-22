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الأحد 22 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. إيفرتون يعطل مسيرة تشيلسى نحو صدارة البريميرليج

تشيلسى
تشيلسى
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عطل فريق إيفرتون مسيرة نظيره تشيلسى، نحو قمة ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، بعد التعادل السلبى بدون اهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة البريميرليج.
تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، وفشل كل فريق فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل اى أهداف، ولم ينجح اى منهما فى فرض اسلوب لعبه على الآخر.
هذا التعادل اضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد تشيلسى 35 نقطة أحتل بها وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما اصبح رصيد 16 نقطة، برصيد 15 نقطة.

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