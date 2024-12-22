أستاذ تنمية مستدامة: 4 ملايين فدان بمصر تدخل مرحلة الإنتاج وتعزز الصادرات

قال الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، إن مصر الآن في مرحلة التأسيس والتخطيط لزراعة ما يقرب من 4 ملايين فدان، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الـ4 مليون فدان بشكل خاص لأنهم بدأوا يدخلون في مرحلة الإنتاج، لافتًا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة في أكثر من 196 سوقًا عالميًا.

وأضاف «متولي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك أكثر من 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة مخصصة للموانئ، وأن الدولة تحاول الوصول إلى مرحلة تعظيم الاستفادة من وحدة إنتاجية الأرض في الزراعات، مشيرًا إلى أن توفير المستلزمات الخاصة بالزراعة هو أهم شيء لتطوير النمو الزراعي لأنه الأساس.

وتابع أستاذ التنمية المستدامة: «الدولة الآن توفر كل المستلزمات الزراعية من مياه وطاقة وبذور، وهذا هو الطريق الصحيح للنمو الزراعي في مصر»، مؤكدًا أن هناك طفرة غير مسبوقة حدثت في مصانع الأسمدة المصرية بعد اكتشافات الغاز الطبيعي.