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الأحد 22 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بورنموث يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فرحة فوز بورنموث
فرحة فوز بورنموث
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حقق فريق بورنموث فوز كبير على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

تقدم بورنموث في الشوط الأول بهدف وحيد سجله دين هيوجسين في الدقيقة 29، بعدما حول كرة عرضية إلى هدف برأسه في الزاوية اليسرى لمرمى مانشستر يونايتد. 

ورغم محاولات الشياطين الحمر لتعديل النتيجة، إلا أن الشوط الأول انتهى بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، تراجع أداء مانشستر يونايتد، بينما واصل بورنموث سيطرته على مجريات اللقاء، في الدقيقة 61، عزز جاستين كلوفيرت تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

 ثم أضاف أنطونيو سيمينيو الهدف الثالث في الدقيقة 63 بتسديدة قوية سكنت مرمى اليونايتد.

على الرغم من محاولات مانشستر يونايتد للرد، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، ليحقق بورنموث فوزًا مستحقًا برباعية نظيفة. 

بهذه النتيجة، يبقى مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، بينما ارتقى بورنموث إلى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

فريق بورنموث مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد دوري الإنجليزي الممتاز تعديل النتيجة بورنموث الشياطين الحمر