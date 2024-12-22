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الأحد 22 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة خطف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من كشف حقيقة تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بخطف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل بوظائف وهمية وضبط صاحبة الحساب.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإنتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم بإختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر (مالكة مكتب للدعاية والإعلان – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية)، وبمواجهتها إعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى. 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقابلات عمل بوظائف وهمية بخطف 25 سيدة التواصل الاجتماعي خطف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل بوظائف وهمية وزارة الداخلية