جماهير الأهلي تهاجم ثلاثي الفريق: "يا شناوي متعش الدور خد كهربا وغور"

هاجمت جماهير النادي الأهلي الموجودة في مدرجات استاد القاهرة الدولي، ثلاثي الفريق قبل مباراة شباب بلوزداد في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقامت جماهير النادي الأهلي، قبل مباراة شباب بلوزداد بالهتافات ضد الثلاثي إمام عاشور ومحمد الشناوي، ومحمود عبدالمنعم كهربا.

ورددت جماهير الأهلي لـ الشناوي، : يا شناوي متعش الدور خد كهربا وغور.

كما هتف جمهور الأهلي للاعبين: جمهور الأهلي كبير يا المكسب يا الرحيل.. العب بقى ياعم خلي عندك دم.

وجاءت هتافات جماهير الأهلي، بسبب الخسارة من باتشوكا المكسيكي في بطولة كأس الإنتر كونتيينتال.