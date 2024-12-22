زي النهارده.. تأسيس مدينة بوكارامانغا في كولومبيا

تمر علينا اليوم الأحد الموافق ٢٢ شهر ديسمبر، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 69 القبض على الإمبراطور فيتليوس وقتله في درج جيمونيان في روما.

وعام 401 انتخاب البابا القديس إينوسنت الأول.

وعام 856 زلزال يضرب موضعًا بالقرب من مدينة دامغان الفارسية ويقتل ما يقدر بنحو 200,000 شخص وهو الزلزال السادس الأكثر دموية في التاريخ المسجل.

وعام 880 مدينة لويانغ شرق عاصمة مملكة تانغ خلال عهد الإمبراطور شيزونغ تقع تحت سيطرة زعيم المتمردين هوانغ تشاو.

وعام 1135 ستيفن بلويز يصبح ملك إنجلترا.

عام 1622 تأسيس مدينة بوكارامانغا في كولومبيا.

عام 1769 إنتهاء الحرب الصينية البورمية بهدنة غير مستقرة.

وعام 1788 نغوين هوي يعلن نفسه إمبراطور كوانغ ترونغ بعد إلغاء حكم أسرة لي.

وعام 1790 اقتحام قلعة إسماعيل العثمانية والاستيلاء عليها من قبل أليكساندر سوفوروف وجيشه الروسي.

وعام 1807 الكونغرس الأمريكي يوافق على قانون الحظر الذي يحظر التجارة مع جميع الدول الأجنبية بناء على طلب من رئيس الولايات المتحدة توماس جفرسون.

و عام 1808 لودفيج فان بيتهوفن ينسق مع مسرح أن دير وين بفيينا لتقديم العرض الأول للسيمفونتين الخامسة والسادسة وكونشيرتو البيانو الرابع (الذي يؤديه بيتهوفن نفسه) والكورال الخيالي (مع بيتهوفن على البيانو).

وعام 1851 تشغيل أول قطار شحن للهند في روركي، الهند.

عام 1864 -مدينة سافانا تقع تحت سيطرة قوات الفريق الأول ويليام شيرمان.

عام 1885 .الساموراي إيتو هيروبومي يصبح أول رئيس وزراء لليابان.

عام 1888 اجتماع عيد الميلاد لعام 1888 يعتبر بداية رسمية لحركة استقلال جزر فارو.

عام 1891 الكويكب بروسيا 323 يصبح أول كويكب يكتشف باستخدام التصوير الفوتوغرافي.

وعام 1894 قضية دريفوس تبدأ في فرنسا عندما أدين ألفريد دريفوس خطأ بالخيانة.

عام 1911 افتتاح المدرسة المباركية، وهي أول مدرسة نظامية في الكويت.

عام 1917 روسيا تبدأ مفاوضات السلام مع ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

عام 1920 خطة غويلرو للتنمية الاقتصادية اعتمدها كونغرس السوفييت الثامن في الاتحاد السوفييتي.

1921 - افتتاح كلية فيسفا - بهاراتي المعروفة أيضا باسم كلية سانتينيكيتان وحاليا معروفة باسم جامعة فيسفا بهاراتي، في الهند.

عام 1922 توقيع اتفاقية العقير التي ثبتت بموجبها حدود السعودية والعراق.

وعام 1929 انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة في لندن بين ممثلي المملكة المتحدة والهند.

عام 1930 - 700 قتيل في انفجار «بركان ميرابي» في جزيرة جاوة الإندونيسية.

وعام 1937 افتتاح نفق لينكولن لحركة المرور في مدينة نيويورك.

عام 1938 -طوكيو تؤكد إن السلام في الشرق الأقصى يرتكز على تفوق إمبراطورية الشمس وذلك أثناء فترة الحرب بين اليابان والصين.

وعام 1939 إحتفال المسلمون الهنود بيوم التوفيق، وهو استقالات أعضاء المؤتمر الوطني الهندي بسبب عدم استشارتهم بشأن قرار دخول الحرب العالمية الثانية مع المملكة المتحدة.

وعام 1940 الجيش الألماني يقصف مدينة مانشستر الإنجليزية،الجيش اليوناني يسيطر على مدينة هيمارا.

عام 1942 أدولف هتلر يأمر بتطوير الصاروخ فاو-2 كسلاح.

عام 1944 وقوع معركة الثغرة حيث طالبت القوات الألمانية استسلام قوات الولايات المتحدة في باستوغن ببلجيكا مما دفع بالفريق الأول أنتوني ماكوليف إلى الرد عليهم بالكلمة العامية الشهيرة «مجانين!»

تشكيل جيش الشعب الفيتنامي لمقاومة الاحتلال الياباني للهند الصينية (فيتنام حاليا).

عام 1948 استئناف المعارك في صحراء النقب وذلك أثناء حرب 1948.

سجافر الدين براويرانيغارا ينشأ حكومة طوارئ في جمهورية إندونيسيا في سومطرة الغربية.

1951 - تأسيس حزب عمال سلاغور في سلاغور في اتحاد مالايا.

1956 - القوات الفرنسية والبريطانية تنهي انسحابها من مدينة بورسعيد.

1963 -مواجهات بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين في قبرص بعد اقتراح للرئيس مكاريوس بتعديل الدستور.

السفينة السياحية لاكونيا تتحطم على بعد 290 كيلومتر شمال ماديرا، في البرتغال مما أسفر عن مقتل 128 شخصا.

1964 -تأميم الصناعات النفطية في سوريا.

إجراء أول رحلة اختبار للطائرة لوكهيد إس آر-71 بلاك بيرد في محطة سلاح الجو 42 في بالمديل، كاليفورنيا.

1965 -الأمم المتحدة تحظر التفرقة العنصرية.

تطبيق حد أقصى قدره 70 ميل في الساعة على جميع الطرق الريفية بما في ذلك الطرق السريعة لأول مرة في المملكة المتحدة.

عام 1966 الاتحاد السوفيتي يطلق مركبة فضائية إلى القمر لتحليل سطحه بفضل ذراع آلية.

عام 1968 صحيفة الشعب اليومية تنشر تعليمات ماو تسي تونغ أنه «يجب على الشباب الفكري أن يذهب إلى الريف وسيتم تعليمهم العيش في الفقر».

عام 1971 انتخاب النمساوي كورت فالدهايم أمينا عامًا للأمم المتحدة .